Burse regale pentru studenți din R. Moldova

Ziua Ecaterinei Medic începe la 5:00 dimineața. Până la răsăritul soarelui, Ecaterina se ocupă de treburile casnice, dă de mâncare animalelor din curte și are grijă să lase totul în ordine acasă. După care merge pe deal, și are grijă ca hectarele pe care le are în administrare sunt bine prelucrate. Ecaterina Medic este agricultoare. […]