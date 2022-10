Putin, despre lipsa luminii la Chișinău și gaz: Personal l-am rugat pe Miler să meargă la negocieri cu partea moldovenească „La Chișinău s-au stins luminile, nu avem nicio legătură cu asta”

17:40

Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc au fost incluși în lista persoanelor sancționate de Guvernul SUA. Informația a fost confirmată pe 26 octombrie de ambasadorul SUA în Republica Moldova, Kent Logsdon. „Departamentul Trezorerie al SUA a anunțat sancțiuni împotriva oligarhilor moldoveni Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor și a mai multor entități și persoane asociate acestora pentru […]