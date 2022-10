„Nu vă onorați contractul, nu primiți gaze.” Andrei Spînu, despre livrările de energie electrică din regiunea transnistreană

13:00

Victoriabank este, al optulea an consecutiv, partener general al Galei Generozității, desfășurată de organizația non-profit Copil Comunitate Familie (CCF Moldova) și renumita soprană Valentina Nafornița, patroana CCF Moldova, în beneficiul copiilor aflați în dificultate.Susținerea Galei Generozității se înscrie în bine-cunoscuta campanie de amploare „Alături de Moldova, alături de fiecare", implementată pe parcursul acestui an de către Victoriabank pentru a sprijini populația în contextul situației actuale din țară.