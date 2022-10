Barack Obama, aproape să devină investitor în sport. Negocierile sunt avansate

20:50

Moscova foloseşte o fotografie slovenă din 2010 pentru a acuza Kievul de pregătirea unei bombe murdare Rusia a folosit o imagine provenind din Slovenia - şi care datează din 2010 - pentru a-şi susţine acuzaţiile cu privire la o ”bombă murdară” pe care ar pregăti-o în prezent Ucraina, acuză Guvernul sloven. Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR — Slovenian Government (@govSlovenia) October 2...