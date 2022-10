Termenul de depunere a dosarelor de solicitare a subvențiilor va fi prelungit

19:10

Cu sprijinul comunității internaționale, Ucraina va învinge, iar Rusia va plăti contribuții impunătoare de război. Este opinia președintelui Asociației Istoricilor din Republica Moldova, Anatol Petrencu, și a fost expusă în timpul unei dezbateri publice, organizate de IPN. Potrivit istoricului, retorica propagandiștilor ruși, potrivit cărora Rusia trebuie să preia controlul asupra...