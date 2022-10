Undă verde pentru accesul și transportarea gazelor naturale din Bulgaria către R. Moldova

09:40

Europa are în acest moment mai mult gaz natural decât are nevoie, scrie CNN. Atât de mult, încât prețurile spot au fost pentru scurt timp negative la începutul acestei săptămâni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Timp de luni de zile, oficialii au avertizat cu privire la o criză energetică în această iarnă, în condițiile în … Articolul Europa are atât de mult gaz natural încât prețurile au scăzut sub zero. Instalațiile de depozitare sunt aproape pline apare prima dată în ZUGO.