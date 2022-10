Bayern Munchen vrea să aducă un star de la Manchester City. A jucat și la marea rivală a bavarezilor

07:20

Serena Williams și-a găsit o nouă pasiune! Americanca și-a surprins fanii Americanca Serena Williams (41 de ani), care luna trecută a jucat ultimul meci din carieră, la US Open, nu exclude o revenire în competiţii. Fanii credeau că meciul din 3 septembrie, cu australianca Ajla Tomljanovic (scor 7-5, 6-7, 6-1), în turul trei la US Open, este ultimul din cariera ilustră a Serenei. ''Nu m-am retras. Şansele (de a reveni) sunt foarte mari. Puteţi veni la mine acasă, am un teren de tenis. Nu m-am gân...