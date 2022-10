Businessul în rol de cenușăreasă pe timpul unei guvernări, pretinsă de dreapta

14:10

Pentru a afla ce fel de raci avem în vânzare am ales site-ul 999.md și am apelat anunțurile de acolo. Din apelurile la care ni s-a răspuns, am aflat că marea majoritate a vânzătorilor comercializează raci de import și pescuiți. În apele Moldovei se găsesc două specii de raci: Racul-de-lac – Astacus leptodactylus și Racul-de-râu […] Articolul În RM, piața racilor este dominată de import și pescuit apare prima dată în Gazeta de Chișinău.