Cu cât ar putea scădea prețurile la energie în 2023. Estimările Băncii Mondiale

Creșterea inflației anuale care ar putea atinge 30% în acest an erodează puterea de cumpărare a populației și descurajează creșterea economică, potrivit prognozei Institutului de Economie Finanțe și Statistică. „Angajatorii au continuat să majoreze salariile și în acest an, însă creșterile operate se plasează cu mult sub nivelul inflației. În prima jumătate a anului s-a […]