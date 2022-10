Ministrul rus al apărării spune că Ucraina ar fi pregătit o bombă „murdară”. Cele mai importante evenimente din a 245-a zi de război

15:30

Victoriabank este alături de antreprenori și îi sprijină prin fapte concrete. Drept dovadă, Contul Primul An Gratuit (CPAG), produsul bancar ce oferă doar avantaje și nu cere nimic în schimb, a împlinit patru ani de la lansare, înregistrând rezultate remarcabile. Datorită CPAG, beneficiarii acestui pachet de servicii au fost scutiți de comisioane bancare în primul an de activitate a companiei lor, având și alte avantaje. Сообщение Rezultate remarcabile pentru Contul Primul An Gratuit de la Victoriabank, la patru ani de la lansare появились сначала на #diez.