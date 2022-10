Precizări privind indemnizația de o 1000 de lei pentru copiii cu vârsta de până la doi ani

22:10

O bacterie localizată în intestin poate acţiona în mod eficient asupra nicotinei, un ingredient dăunător din tutun ce provoacă dependenţă, dar şi o serie de riscuri pentru sănătate, inclusiv steatoză hepatică (boala ficatului gras), relatează vineri agenţia chineză Xinhua, preluată de Agerpres. Descoperirea a fost făcută de o echipă de...