JOI, PREŞEDINTELE BULGARIEI SOSEŞTE ÎN VIZITĂ OFICIALĂ ÎN MOLDOVA
Infotag, 26 octombrie 2022 17:00
JOI, PREŞEDINTELE BULGARIEI SOSEŞTE ÎN VIZITĂ OFICIALĂ ÎN MOLDOVA
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BIROUL DE REINTEGRARE A INIŢIAT O ÎNTÂLNIRE A REPREZENTANȚILOR POLITICI AI CHIȘINĂULUI ȘI TIRASPOLULUI # Infotag
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OCTAVIAN CALMÎC: VOM CUMPĂRA ENERGIA ELECTRICĂ DIN ROMÂNIA DE DOUĂ ORI MAI SCUMP, IAR PLATA O VOR SUPORTA CETĂȚENII, PRIN TARIF # Infotag
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LA CHIȘINĂU AU FOST INSTITUITE MĂSURI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI ELECTRICE
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ALEXANDR SLUSARI: FERMIERII NU SUNT MULŢUMIŢI DE SITUAȚIE ȘI SUNT GATA SĂ IASĂ LA PROTESTE, DAR FĂRĂ REVENDICĂRI POLITICE # Infotag
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PREŞEDINTELE: VIOLENŢA ÎMPOTRIVA FEMEIILOR ESTE O PROBLEMĂ DE IMPORTANŢĂ PUBLICĂ
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OFERTE SPECIALE DIN PARTEA FINCOMBANK LA EXPOZIŢIILE FARMER ŞI MOLDAGROTECH
24 octombrie 2022
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UN CHIȘINĂIAN CARE A ÎMPUŞCAT DE TREI ORI ÎN MAŞINILE AMBULANȚELOR A FOST CONDAMNAT CU SUSPENDARE # Infotag
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VICEPRIM-MINISTRUL ANDREI SPÎNU: AUTORITĂȚILE SE VOR OCUPA ZILNIC DE PROBLEMA LIVRĂRILOR DE ELECTRICITATE # Infotag
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21 octombrie 2022
16:30
CORIDOARELE DE DATE DIGITALE IFC ÎI VOR AJUTA PE REFUGIAȚII UCRAINENI DIN MOLDOVA SĂ OBŢINĂ ACCES LA FINANȚE ȘI SĂ-ŞI ÎMBUNĂTĂŢEASCĂ VIAŢA # Infotag
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TOATĂ LUMEA IMOBILELOR - CONCENTRATĂ PE O SINGURĂ PLATFORMĂ
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DIN NOIEMBRIE, ÎNTRE MOLDOVA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ VA ÎNCEPE SĂ FUNCŢIONEZE REGIMUL DE RECUNOAȘTERE A OPERATORILOR ECONOMICI AUTORIZATI # Infotag
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16:00
ÎN TRANSNISTRIA A FOST OPRITĂ ACTIVITATEA UMM ȘI FCR, IAR ÎNCEPUTUL SEZONULUI DE ÎNCĂLZIRE A FOST AMÂNAT # Infotag
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ÎN TRANSNISTRIA A FOST INSTITUITĂ STAREA EXCEPŢIONALĂ ÎN ECONOMIE PÂNĂ LA SFÂRȘITUL LUI OCTOMBRIE # Infotag
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MISIUNEA OSCE VA CONTINUA EFORTURILE PENTRU REINTEGRAREA MOLDOVEI
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20 octombrie 2022
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MAJORITATEA PARLAMENTARĂ A RESPINS SOLICITAREA BCS DE A-L AUDIA PE PRIM-MINISTRU CU PRIVIRE LA ACȚIUNEA DE PROTEST # Infotag
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DOSARUL ÎMPOTRIVA UNUI LOCUITOR DIN UNGHENI ACUZAT DE OMOR PREMEDITAT A FOST TRIMIS ÎN JUDECATĂ # Infotag
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TERMOELECTRICA A ÎNCEPUT CONECTAREA GRĂDINIȚELOR ȘI INSTITUȚIILOR MEDICALE LA SISTEMUL CENTRALIZAT DE ÎNCĂLZIRE # Infotag
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CUM ÎȘI DEFINEȘTE MAIB VIITORUL? DEZVOLTĂ O ECHIPĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ÎNVAȚĂ DE LA COMPANIILE GLOBALE SĂ OFERE CELE MAI BUNE SERVICII ȘI PRODUSE CLIENȚILOR # Infotag
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13:00
COMISIA EUROPEANĂ VA ALOCA SUPLIMENTAR 175 MILIOANE EURO PENTRU SPRIJINIREA NEVOIAŞILOR DIN UCRAINA ȘI MOLDOVA # Infotag
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VADIM CEBAN: DATORITĂ ÎMPRUMUTULUI, MOLDOVAGAZ ÎI VA PUTEA PLĂTI GAZPROM, EVITÂND UN DECALAJ DE CASĂ # Infotag
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19 octombrie 2022
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PARLAMENTUL MOLDOVEI ÎŞI VA EXTINDE COOPERAREA CU CONGRESUL SUA
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LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI ŞI-A MAJORAT CAPITALUL SOCIAL PÂNĂ LA 600 MII LEI
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FOSTUL LIDER AL PARTIDULUI LIBERAL: DACĂ AR FI SCUTURATĂ MOLDOVAGAZ, AR FI GĂSIT ÎNCĂ UN „MILIARD FURAT” # Infotag
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GUVERNUL VA INIȚIA NEGOCIERI CU BERD PENTRU OBȚINEREA UNUI ÎMPRUMUT DE 25 MLN EURO PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „DEŞEURI SOLIDE ÎN RM” # Infotag
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PARTICIPANȚII LA „AGENDA COMUNĂ” VOR SESIZA COMISIA DE LA VENEȚIA REFERITOR LA MODIFICĂRILE LA CODUL ELECTORAL # Infotag
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18 octombrie 2022
17:00
MINISTERUL APĂRĂRII I-A ACORDAT O MEDALIE ŞEFULUI OFICIULUI DE LEGĂTURĂ CU NATO DIN RM
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AUTORITĂȚILE TRANSNISTRENE PREGĂTESC O „PERNĂ DE SIGURANŢĂ” PENTRU CAZUL EVOLUȚIILOR NEGATIVE # Infotag
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INSPECTORII ANSA AU DEPISTAT ÎNCĂLCĂRI ÎN COMERȚUL CU PREPARATE VETERINARE
17:00
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: NU EXISTĂ O AMENINȚARE MILITARĂ DIRECTĂ PENTRU MOLDOVA, ATÂTA TIMP CÂT REZISTĂ ODESA ȘI NIKOLAEV # Infotag
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PROCURORII AU TRANSMIS ÎN INSTANŢĂ DOSARUL PENAL ÎMPOTRIVA PROCURORULUI GENERAL SUSPENDAT
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LIDERII PARTIDULUI SOCIALISȚILOR S-AU ÎNTÂLNIT LA MOSCOVA CU DEPUTAŢI AI DUMEI DE STAT
17 octombrie 2022
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MOLDOVA ŞI-A SPORIT EXPORTURILE CU 63,6%
16:00
LIVRĂRILE DE GAZE RUSEŞTI CĂTRE TRANSNISTRIA S-AU REDUS CU 30% ÎN OCTOMBRIE ȘI CU 40% ÎN NOIEMBRIE # Infotag
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16:00
PREȘEDINTELE MAIA SANDU CONSIDERĂ CĂ POLIȚIA A ACȚIONAT CONFORM LEGII CÂND A DEMONTAT ORĂȘELUL CORTURILOR # Infotag
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AFACERE CU LOTEREI
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PARTICIPANȚII LA PROTEST AU ÎNFIINŢAT UN COMITET NAȚIONAL AL SALVĂRII ÎN FRUNTE CU ILAN ŞOR # Infotag
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SĂPTĂMÂNA ACEASTA ARE LOC O EXPOZIŢIE DEDICATĂ CELEI DE-A 30-A ANIVERSĂRI DE LA STABILIREA COOPERĂRII ÎNTRE MOLDOVA ŞI USAID # Infotag
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MAIB ȘI MASTERCARD – UN PARTENERIAT PRICELESS, O EXPERIENȚĂ DE TOP
14 octombrie 2022
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PREȘEDINTELE A FELICIT CHIȘINĂUL ȘI LOCUITORII SĂI DE ZIUA ORAȘULUI
13:00
COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE A LIMITAT DREPTUL CETĂȚENILOR LA ÎNTRUNIRI ÎN PERIOADA STĂRII DE EXCEPŢIE # Infotag
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13 octombrie 2022
16:30
ENERGOCOM ŞI HIDROELECTRICA AU SEMNAT UN CONTRACT PENTU LIVRĂRI DE ENERGIE ELECTRICĂ DIN ROMÂNIA # Infotag
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16:30
UN DEPUTAT PAS I-A ÎNDEMNAT PE CETĂȚENII SĂ MEDITEZE CUM VA FI MOLDOVA ÎN 2030
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FMI A ÎNRĂUTĂŢIT PROGNOZA INDICATORILOR MACROECONOMICI PENTRU MOLDOVA
16:00
MOLDOVA A SUSŢINUT REZOLUȚIA ONU DE CONDAMNARE A ANEXĂRII DE CĂTRE RUSIA A PATRU REGIUNI ALE UCRAINEI # Infotag
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12 octombrie 2022
16:00
SUA SPRIJINĂ MOLDOVA ÎN INTENȚIA DE A-ŞI CONSOLIDA SECTORUL APĂRĂRII PENTRU A-ŞI PROTEJA NEUTRALITATEA # Infotag
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15:30
AUTORITĂȚILE AU LANSAT PLATFORMĂ ONLINE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR PENTRU COMPENSAŢII ÎN SEZONUL DE ÎNCĂLZIRE # Infotag
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PRIM-MINISTRUL NATALIA GAVRILIŢA I-A ÎNDEMNAT PE OAMENII DE AFACERI DIN AZERBAIDJAN SĂ INVESTEASCĂ ÎN MOLDOVA # Infotag
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