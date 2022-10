Ar fi cerut 100 de litri de motorină pentru a nu-i aplica amendă. Doi polițiști INSP, cercetați penal

13:10

Maia Sandu a participat astăzi la Conferința internațională pentru prevenirea și combaterea violenței față de fete și femei și violenței domestice. Președinta a spus că „violența domestică nu poate fi justificată prin obiceiurile unei țări". Statul trebuie să facă mai multe pentru combaterea violenței, a concluzionat Sandu. Președinta a menționat că organizarea conferinței aduce în discuție […]