VIDEO // Rușii au bombardat o benzinărie din Dnipro, o femeie însărcinată a ars de vie într-o mașină

Republica Moldova are o şansă unică să devină independentă energetic de Gazprom, iar România este țara care ne poate ajuta să facem acest pas. De această părere este viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu. „Cred că Moldova are o şansă unică, acum, să devină independentă energetic de Gazprom şi, iarăşi, nu vreau să exagerez, dar cred că România are o şansă unică acum să ne ajute să facem acest pas”, a declarat demnitarul în cadrul unui interviu pentru...