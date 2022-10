Persoanele cu dizabilități locomotorii vor beneficia de facilități la importul automobilelor

16:00

Faimosul motan cu reședință în Downing Street 10, care are și un cont de Twitter adorat de urmăritorii săi, nu putea rata să glumească pe seama noului prim-ministru al Marii Britanii, desemnat de conservatori și numit de regele Charles al III-lea, scrie Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Primul gând al lui Larry the Cat … Articolul Larry the Cat, motanul din Downing Street 10, val de glume pe seama lui Rishi Sunak după ce a fost numit premier apare prima dată în ZUGO.