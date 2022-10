Președintele Parlamentului a discutat cu omologii săi din diferite țări despre sprijinul pe care îl pot oferi Republicii Moldova

17:10

Fiind într-o vizată la Viena, primarul Ion Ceban, împreună cu colegii săi a avut o întrevedere la Parlamentul din Viena cu Deputatul în Consiliul Național al Austriei, Harald Troch, care este și membrul Comisiei pentru politică externă. „Harald Troch vine des în vizită la Chișinău, iar astăzi am discutat despre proiectele din Chișinău care se [...] The post Ceban: La Viena am avut întrevedere cu primarul acestui oraș, Michael Ludwig appeared first on politics.md.