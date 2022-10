Înotătorul Constantin Malache a obținut bronzul la turneul din Franța

12:00

Ultimul episod al primului sezon din serialul „House of the Dragon”/„Casa Dragonului”, „prequel-ul” seriei „Game of Thrones”/Urzeala Tronurilor”, a fost piratat Acest articol Ultimul episod din serialul „Casa Dragonului” a fost piratat și publicat online înainte de premieră a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.