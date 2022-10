Imperiul imobiliar de 25 de miliarde de dolari al regelui Charles al III-lea

15:20

În 2020, primul an al pandemiei de COVID-19, aproximativ 127 kilograme de alimente per locuitor au fost risipite în Uniunea Europeană, arată datele publicate marţi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat). Gospodăriile au generat 55% din deşeurile alimentare, reprezentând 70 kg per locuitor. Restul de 45% au fost deşeuri generate în lanţul de aprovizionare cu