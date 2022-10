„Păr ars”: Elon Musk scoate la vînzare propriul parfum

14:00

România și-a crescut producția de cărbune pentru a face față crizei energetice, anunță Radio România Actualități.Potrivit Institului Național de Statistică, cantitățile extrase din mine au crescut cu 1,7% în primele opt luni ale acestui an, iar cele importate s-au majorat cu 13,5%, transmite radiochisinau.Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează pentru acest an o producție de c