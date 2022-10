VIDEO/ IGP a evacuat peste 20 de corturi ale protestatarilor de la PG: Poliția a depistat la participanți mai multe bunuri și corturi abandonate, precum și minori fără supraveghere prezenți la întrunire

15:30

Președinta interimară a Curții Supreme de Jusțiție, Tamara Chișca-Doneva, a fost scoasă de sub urmărire penală în dosarul în care este investigată pentru îmbogățire ilicită. Procuratura Anticorupție motivează că a expirat termenul de jumătate de an în care persoanei i-a fost atribuit statut de bănuit, adică la 22 septembrie curent, și s-a constatat că nu au fost identificate probe ce ar statua decizia de punere sub învinuire. Totuși, urmărirea penală continuă, iar în cazul în care vor fi dobândite probe noi, ce nu au fost cunoscute la momentul scoaterii de sub urmărire penală, „procuratura va întreprinde acțiunile ce se impun de lege”.