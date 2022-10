(Editorial) Aleg simplitatea

09:40

Cristina Bodrug are 34 de ani și este mămică a doi copilași – o fetiță concepută prin metoda de fertilizare in vitro și un băiețel apărut pe cale naturală, la distanță de doar doi ani. În anul 2014, s-a confruntat cu primele simptome ale infertilității, iar după o serie de investigații care nu s-au soldat […]