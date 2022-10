Procuratura Anticorupție confirmă: Judecătoarea Tamara Chișca-Doneva, bănuită de îmbogățire ilicită, a fost scoasă de sub urmărire penală

16:40

​Rishi Sunak a fost declarat luni următorul lider al Partidului Conservator al Marii Britanii de către șeful Comitetului 1922 al Partidului Conservator, ceea ce înseamnă că este pe cale să devină următorul prim-ministru al țării, scrie Hotnews. Asta după ce singurul său rival, Penny Mordaunt, s-a retras din competiția internă din Partidul Conservator. BBC relatează, […]