Înainte de meciul cu Manchester United, FC Sheriff a rămas fără antrenor

12:40

Maia Sandu și Natalia Gavrilița au participat la cel mai mare forum dedicat tinerilor din țară, Moldova Youth Forum 2022. Atât șefa statului, cât și prim-ministra au avut un îndemn către tineri – să se implice în politică, chiar dacă „salariul unui funcționar public nu este foarte competitiv”. Președinta Maia Sandu declară că în cadrul […] The post Maia Sandu și Natalia Gavrilița au îndemnat tinerii să se implice în politică: O șansă unică de a obține experiență valoroasă appeared first on NewsMaker.