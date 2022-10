Riscul de deconectări masive persistă, iar tariful la lumina ar putea să crească – Ce soluții propun autoritățile

11:30

Luptătoarea Mihaela Samoil s-a calificat în finala Campionatului Mondial Under 23 din Spania. Ea a trecut de Nethmi Poruthotage (Sri Lanka) și Alisha Howk (SUA). În ultimul act al categoriei de greutate 55 kg, Mihaela se va duela cu japoneza Moe Kiyooka. La 68 kg, Irina Rîngaciva evolua în recalificări. Asta după ce a pierdut ...