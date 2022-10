127 de grădinițe din Chișinău au fost conectate la agentul termic. Școlile, gimnaziile și liceele vor fi conectate de săptămâna viitoare

02:00

Ninsoare cu frunze aurii, băuturi fierbinți, haine confortabile și zile scurte cu dimineți încețoșate, toate aceste elemente reflectă atmosfera tomnatică ce poate fi conturată perfect de un film sau serial de calitate pe care să-l vizionezi alături de familie sau prieteni. În fiecare an, ziarul The New York Times face o selecție a celor mai bune producții difuzate pe Netflix. Сообщение (video) 15 cele mai bune producții de vizionat pe Netflix în această lună появились сначала на #diez.