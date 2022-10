Manifestații anti-Brexit în Marea Britanie: Mii de persoane au cerut reintegrarea Regatului Unit în UE

11:20

The New York Times: Mii de copii ucraineni au fost transferați din teritoriile ocupate spre adopție în Rusia Mii de copii ucraineni au fost transferați din teritoriile ocupate spre adopție în Rusia. Deși autoritățile ruse invocă principii umanitare, acțiunea constituie crimă de război și se încadrează într-o formă de genocid, pentu că urmărește distrugerea identității lor etnice. Reporterii The New York Times au reușit să identifice traseul unor copii ucraineni (a căror identitate precisă au ale...