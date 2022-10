În centrul Chișinăului, polițiștii au reținut un grup de tineri cu „constituție atletică”

12:20

La trei zile după ce a fost plasată în libertate, sub control judiciar, deputata Partidului „ȘOR” Marina Tauber îi cheamă pe socialiști la protest. Ea spune că nu contează ce culori poartă fiecare partid – „important că nu e culoarea galbenă”. Într-o postare pe Facebook, Tauber îi întreabă pe reprezentanții Partidului Socialiștilor din Republica Moldova – […] The post Tauber îi cheamă pe „colegii și prietenii” din PSRM la protest: Treziți-vă din somn și aduceți-vă aminte că sunteți socialiști appeared first on NewsMaker.