Punctul de trecere a frontierei Cișmichioi - Dolinscoe și-a sistat temporar activitatea din cauza problemelor energetice din Uncraina...

15:20

Ultimul episod al primului sezon din „House of the Dragon”/„Casa Dragonului”, difuzat și în România de HBO, a fost piratat și publicat online cu două zile înainte de difuzarea sa oficială, informează The Guardian, citat de Digi24. • Conform unui purtător de cuvânt al HBO, episodul a fost piratat de către un „partener de distribuție din Europa, Orientul Mijlociu sau Africa”. „Suntem conștienți de faptul că cel de-al zecelea episod din House of the Dragon a fost postat pe site-uri ilegale de tip t...