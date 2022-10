FBI a găsit în reședința lui Trump din Florida documente secrete privind Iranul și China – surse WP

09:50

Celebrul tablou „Going to the match" al pictorului britanic Laurence Stephen Lowry a fost vândut miercuri seară cu suma de 7,8 milioane de lire sterline (9 milioane de euro) muzeului dedicat acestui artist, aflat în apropiere de Manchester, unde va putea să rămână expus pentru marele public, informează AFP. Opera de artă, ce datează din […]