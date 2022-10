Ce să faci pentru a nu te mai trezi noaptea. Metodele prin care vei dormi neîntors

17:20

300 de kilograme de cărbune! De asta se bucură mai mulți bătrâni din satele raionului Florești. Oamenii spun că acești cărbuni le vor ajunge pentru întreaga iarnă, scrie jurnaltv.md Donația este din partea poporului olandez, care an de an are grija de persoanele în etate, cele cu dizabilități și familiile cu mulți copii. Vera Crivorucica, […]