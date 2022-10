Raionul Teleneşti: Un tată şi-a lăsat fiul minor să conducă maşina, decizie pe care o va regreta toată viaţa

18:10

În timp ce autoritățile Chișinăului se chinuie de ani de zile să pună la punct o infrastructură pentru bicicliști, într-un oraş ca New York aceasta există şi, spre uimirea multora, ar putea fi utilizată inclusiv pentru a câştiga bani serioşi! Cum? Ne explică vloggerul Casey Neistat într-un scurt tutorial. Ideea este că în New York […] Articolul (video) Proiect de lege! Cum se va putea câştiga zeci de mii de dolari anual pe străzile din New York apare prima dată în Autoblog.md.