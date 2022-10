Ce înseamnă decontarea energiei electrice de tip „evantai”. Hotărâre aprobată de Guvern în 1993

13:20

Pe 18 octombrie curent, în Leipzig, Germania, a avut loc premiera mondială a documentarului „Love is not an orange” („Dragostea nu e o portocală”, n.r.), realizat Otilia Babara, originară din R. Moldova. Acesta spune povestea migrației în masă din anii 90 în R. Moldova și a felului în care aceasta fenomenul respectiv a afectat familiile...