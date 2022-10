În Egipt, a fost descoperită cea mai veche hartă a cerului înstelat: unde a fost păstrată

19:30

Trupa ucraineană Kalush Orchestra a prezentat o nouă piesă „In The Shadows Of Ukraine”, înregistrată împreună cu legendara trupă rock finlandeză The Rasmus.Melodia a avut premiera pe canalul YouTube Kalush Orchestra.The Rasmus, care a partipipat și la Eurovision Song Contest în acest an, s-a întîlnit Kalush Orchestra chiar la concurs.Este de remarcat faptul că în partea corală a cîntec