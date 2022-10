Afacerile mici din R. Moldova din domeniul turismului pot obține un ajutor financiar nerambursabil de până la 500.000 de lei pentru digitalizare

10:35

Gazeta de Chișinău scrie că miercuri, 19 octombrie, simpatizanții Partidului „Șor” s-au întrunit în cadrul unui flashmob în fața sediului Delegației Uniunii Europene la Chișinău, iar mai apoi și în fața sediului Misiunii OSCE în Republica Moldova. Oamenii aveau gurile acoperite cu bandă adezivă, iar în mâini țineau pancarte cu inscripții în limba engleză: ,,Tăcerea voastră o transformă pe Maia Sandu într-un monstru”, ,,Nu ne ignorați, apărați-ne drepturile!” etc. Totodată, aceștia țineau și fotografii care surprind momentul în care oamenii legii au evacuat, acum trei zile, corturile protestatarilor, instalate pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Reporterul „Gazetei de Chișinău” a încercat să vorbească cu câteva persoane de la flashmob, însă s-a ciocnit de reticența lor de a vorbi. „Taci, fa, nu spune nimic, poate e de la PAS și-l interesează de ce am venit!”, i-a spus o femeie alteia cu care am încercat să vorbim. Oamenii au găsit diferite scuze pentru a nu ne oferi un comentariu: ,,Nu înțeleg româna”, ,,N-a fost nimic”, ,,Trebuia să veniți mai devreme”.