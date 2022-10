Declarația lui Xavi care îi va speria pe fanii Barcelonei: ”Dacă nu iau titlul, va veni alt antrenor!”

10:10

NYT: Unde au dispărut toți bărbații din Moscova? În toată capitala Rusiei, sunt tot mai puțini bărbați în restaurante, în magazin și la adunările sociale. Mulți dintre ei au fost trimiși la luptă în Ucraina, alții au fugit ca să evite ordinul de mobilizare, iar cei care au rămas se ascund de autorități pentru a nu fi trimiși pe front, scrie The New York Times. Serile de vineri la frizeria Chop-Chop din centrul Moscovei erau cândva pline de oameni, dar acum, la început de weekend, doar unul din c...