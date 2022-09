Sorin Ioniță: Datoria Moldovei către Gazprom nu trebuia să existe deloc

15:00

Canoistul Mihai Culceac a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial Under 18 din Ungaria. Mihai Culeac a înregistrat rezultatul 3:57.63 pe distanța 1000 metri, fiind întrecut de germanul David Toepel (3:56.15) și polonezul Damian Sieradzan (3:56.98). În Ungaria se desfășoară și Mondialul Under 23, la care țara noastră este reprezentată de Daniela Cociu, Maria […]