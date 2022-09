Două companii aeriene au furnizat pasagerilor informații eronate. Autoritatea Aeronautică Civilă le-a sancționat

16:20

Prim-ministra Natalia Gavrilița a venit cu un mesaj de felicitare pentru copii, elevi și părinți, la început de an școlar. Șefa Guvernului le-a urat un an școlar cu multe cunoștințe și realizări. Gavrilița a menționat că Guvernul face tot ce este posibil pentru ca procesul educațional în acest nou școlar an să se desfășoare cu […]