Vitalie Damașcan-jr a schimbat Sfântul Gheorghe pe Voluntari

Sănătate Mai mulți cititori ne-au telefonat la redacție și ne-au întrebat de unde, când și cum pot primi pastilele de iodură de potasiu, primite de la Guvernul României. Oamenii sunt oarecum bulversați de unele informații contradictorii apărute în ultimele zile, dar nu sunt motive de panică și de îngrijorare or, totul este sub control. Altfel, […] Post-ul Totul este sub control – pastilele de iodură de potasiu nu sunt „vitamine” și mai bine să nu avem nevoie de ele apare prima dată în Observatorul de Nord.