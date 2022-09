Agenția Europeană a Medicamentului: în această iarnă ar putea să apară noi variante ale coronavirusului

15:00

Salariile bugetarilor urmează să se majoreze din 1 octombrie cu 5,5%. Bugetarii cu salariu brut sub 15 mii de lei vor primi un ajutor unic de 3000 de lei (în două tranșe a câte 1500 de lei). În sectorul medical salariile vor crește cu 10%. Deputații au votat astăzi în...