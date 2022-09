Procuratura Anticorupție oferă detalii referitor la noile percheziții și rețineri în cauza penală privind finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”

23:20

Astăzi, seara, a avut loc un incendiul pe strada Columna, din Capitală. Potrivit canalului de telegram Ungureanu112, aceasta este ,,cea mai proastă intervenție a IGSU”. ,,Patru autospeciale au stat în zadar timp de aproximativ o oră sub peretele blocului, în timp ce acoperișul era mistuit de flăcări, iar pompierii strângeau din umeri neputincioși, sub privirile … Articolul VIDEO // Jurnalist despre incendiul din capitală: Patru autospeciale au stat în zadar timp de aproximativ o oră sub peretele blocului sub privirile a zeci de martori oculari, pentru că… nu aveau apă apare prima dată în Punctul pe i.