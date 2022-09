Alegerile pentru bașkan, motiv de război politic în UTAG

08:00

Comisia Europeană, în numele UE, a plătit 50 de milioane de euro sub formă de asistență macrofinanciară pentru Republica Moldova, relatează mass-media locală, preluata de KP. Dintre acestea, 35 de milioane de euro sunt sub formă de împrumuturi pe termen lung în condiții preferențiale și 15 milioane de euro sub formă de granturi, potrivit unui […] Articolul UE, 50 de milioane de Euro pentru Chișinău apare prima dată în Karadeniz Press.