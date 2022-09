LC de minifotbal: Evoluție meritorie pentru echipele din Moldova

12:00

Continuăm publicarea corespondenței lui Vasile Vasilache cu Marianna Lomaco. 27.10.74 Marica, salve! Nu am dormit mai toată noaptea… Din cauza unei ½ de litru de cafea neagră! Ce-i drept, fără fumat… După care am început să gândesc vertical! Zău, nu glumesc! La ora 2 de noapte lumea devine un fel de întinsoare palpabilă și blândă, […] Articolul …Și spiritul critic apare în noi doar la lumina soarelui, My dear! apare prima dată în Gazeta de Chișinău.