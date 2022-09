(video) Premieră: Noul Great Wall Shanhai Poer e primul pickup chinez cu motor cu şase cilindri

19:50

Conform ultimelor date statistice, conform stării de la 1 august 2022, în Republica Moldova sunt înregistrate 1.155.363 de autovehicule (plus remorci şi semiremorci), dintre care 733.774 sunt autoturisme. Iar în municipiul Chişinău sunt înregistrate 335.617 de autovehicule, dintre care 239.359 sunt autoturisme şi 7.106 sunt autobuze. Acum, odată cu startul unui nou an şcolar, un […]