Consiliile Americane pentru Învățământ Internațional anunță desfășurarea “Programului de schimb academic FLEX 2023-2024”

12:10

La peste şase luni de la invazia Rusiei în Ucraina, aproape patru milioane de copii ucraineni au început joi un nou an şcolar. Directoarea adjunctă a unui liceu din Kiev a recunoscut pentru Xinhua că noul an şcolar nu va fi uşor, nici pentru elevi, nici pentru profesori. Principalele provocări sunt emoţiile provocate de raidurile […] Articolul Copiii din Ucraina au început un nou an școlar în plin război apare prima dată în ea.md.