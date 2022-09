Copiii din Ucraina au început un nou an școlar în plin război

La peste şase luni de la invazia Rusiei în Ucraina, aproape patru milioane de copii ucraineni au început joi un nou an şcolar. Directoarea adjunctă a unui liceu din Kiev a recunoscut pentru Xinhua că noul an şcolar nu va fi uşor, nici pentru elevi, nici pentru profesori. Principalele provocări sunt emoţiile provocate de raidurile […] Articolul Copiii din Ucraina au început un nou an școlar în plin război apare prima dată în ea.md.

