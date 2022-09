VOCEA PREOTULUI / Familia în contemporanietate / AUDIO

20:00

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești (AAIJ) are un nou director. Sorin Popescu a fost prezentat colectivului, astăzi, 1 septembrie, de către ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco. Potrivit lui ministrului, Sorin Popescu are o experiență de peste 12 ani în serviciul public cu statut special și deține cunoștințele și abilitățile necesare pentru a gestiona eficient activitatea […] Articolul Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești are un nou șef: Cine este Sorin Popescu apare prima dată în Vocea Basarabiei.