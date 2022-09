Maia Sandu, despre tariful la gaz: „Rusia nu oferă o reducere de preț doar de ochi frumoși”

17:00

Mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate, în frunte cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, au fost huiduiți astăzi de un cetățean, în timp ce depuneau flori la bustul poetului Mihai Eminescu, cu ocazia Zilei Limbii Române. Un bărbat, care nu a fost filmat, s-a plâns oficialilor că ar fi fost persecutat timp de un […] The post VIDEO Deputați PAS, în frunte cu Grosu, huiduiți în timp ce depuneau flori la bustul lui Eminescu: „Eu nu am ce mânca. Pentru mine nu e sărbătoare” appeared first on NewsMaker.