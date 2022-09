Regulamentul privind gestionarea anvelopelor uzate a fost aprobat de Executiv

13:15

Compensaţiile în perioada rece a anului vor fi pentru mare parte din populaţie, de aceea oamenii nu trebuie să-şi facă griji că vor rămâne fără susţinere la iarnă. Declaraţia a fost făcută astăzi de Marcel Spatari, ministru al Muncii şi Protecţiei Sociale, la prezentarea raportului de activitate a Guvernului, care a împlinit un an de ...The post O mare parte din populaţie va beneficia de compensaţii la iarnă first appeared on Radio Orhei.