Copiii cu vârsta de până la doi ani vor primi o indemnizație lunară. Despre ce sumă este vorba?

09:20

Elevii şi preşcolarii s-au întors la şcoală, pregătiţi pentru un nou an de studii, care începe, ca de obicei, cu festivităţi. Ministrul Educației și Cercetării Anatolie Topală a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul începerii noului an de studii. „Vă felicit cu ocazia zilei de 1 septembrie, care marchează începutul anului școlar și care, […] Articolul Primul sunet de clopoţel răsună în şcolile din țară. Mesajul ministrului Educației și Cercetării cu prilejul începerii noului an de studii apare prima dată în ea.md.