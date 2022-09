GALERIE FOTO: 1 Septembrie la Tiraspol: A fost intonat imnul și arborat drapelul național

Anul şcolar a început și pentru şcolile cu predare în limba română din regiunea transnistreană, la fel ca în anii precedenți, sub supravegherea autorităţilor separatiste, prezență cu care s-au obişnuit de ani de zile. Zona de Securitate a mers astăzi la Tiraspol, la Liceul „Lucian Blaga”. Instituția ce s-a confruntat în toți acești ani cu […] The post GALERIE FOTO: 1 Septembrie la Tiraspol: A fost intonat imnul și arborat drapelul național appeared first on Zona de Securitate.

